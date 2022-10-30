Дві ознаки інфаркту у жінок, які з'являються за місяць: як надати першу допомогу

Серцевий напад або інфаркт міокарда може поступово розвиватися. Однак про проблеми з серцем людина дізнається тільки в момент гострого болю, коли їй терміново потрібна допомога медиків. Деякі симптоми можуть сигналізувати про такі проблеми наперед.

Які ознаки можуть вказувати на інфаркт, що наближається, і як надати першу допомогу до приїзду лікарів - читайте в матеріалі нижче.

Симптоми інфаркту у жінок

Більшість людей думають, що основний симптом серцевого нападу – це гострий біль у грудях, в ділянці серця, який може віддавати в руку чи шию.

Однак у багатьох жінок інфаркт міокарда проявляється зовсім іншими симптомами – від нудоти до запаморочення.

За даними опитування Harvard Health, майже 95% жінок за місяць до інфаркту відчували два симптоми, які сигналізували про те, що з організмом щось не так – це дуже сильна втома та порушення сну.

Деякі жінки вказують, що втома була така сильна, що не вистачало сил на те, щоб заправити ліжко.

А ось у чоловіків найчастіше раннім симптомом проблем із серцем є біль у грудях. Зазвичай вони описують це не зовсім як біль, а як відчуття стиснення або тиску в грудях.

Біль у грудях як симптом називають лише третина жінок, які пережили інфаркт міокарда. Найчастіше про проблеми з серцем їм сигналізують задишка, слабкість і стомлюваність, пітливість, запаморочення та нудота.

Як зазначають медики, при зверненні до лікаря при появі таких симптомів можна запобігти розвитку серцевого нападу.

Як надати першу допомогу при інфаркті

Як радять фахівці NHS, при підозрі на серцевий напад потрібно негайно викликати швидку допомогу.

В очікуванні медиків можна розжувати таблетку звичайного аспірину 300 мг (якщо немає алергії на нього). Аспірин допомагає розріджувати кров та покращує приплив крові до серця.

Які симптоми вказують на серцевий напад?

Біль за грудиною постійний і стає інтенсивнішим

Біль хвилеподібний і повторюється у стані спокою

Біль віддає в ліву руку, плече та нижню щелепу

Різка слабкість, почуття страху

Пульс частішає

Скаче артеріальний тиск

Крутиться голова, нудить

Якщо людина перебуває у свідомості, потрібно сісти чи лягти так, щоб підняти верхню частину тіла. Грудну клітку потрібно звільнити, щоб нічого не стискало і не заважало диханню.

Потрібно забезпечити свіже повітря навколо хворого та не залишати його без нагляду до приїзду медиків.