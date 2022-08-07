Для спасения есть всего несколько часов: врач скорой помощи назвала скрытые признаки инсульта

Врач отделения неотложной помощи рассказала, какие неочевидные симптомы могут быть при инсульте. Она объяснила, что на спасение жизни и здоровья у таких пациентов есть всего несколько часов и от быстрой реакции может зависеть жизнь близкого человека.

"Существует два типа инсульта, и оба они вызывают одну и ту же проблему - недостаток кровотока в мозге. Вы чаще всего слышите об ишемическом инсульте, который представляет собой закупорку сосудов в головном мозге", - говорит доктор медицины и врач отделения неотложной помощи Кристин Перри.

Однако есть и другой вид инсульта - геморрагический, при котором происходит разрыв кровеносных сосудов в головном мозге. При таком инсульте отсутствие кровотока повреждает ткани головного мозга и это может привести к изменению образа жизни, инвалидности и даже смерти.

У инсульта, по словам доктора Перри, есть много предупредительных признаков и очень важно их вовремя идентифицировать.

"Симптомы инсульта бывают самыми разнообразными. Вы можете испытать что угодно, от головокружения до изменения зрения, слабость в лице, руках или ногах, онемение в теле и трудности в общении или разговоре с другими", - подчеркнула специалист.

Она призвала не игнорировать симптомы инсульта и обращаться за помощью как можно быстрее.

"Одна из вещей, которую люди часто делают, это то, что, если их симптомы исчезают, они остаются дома и считают, что у них был мини-инсульт. В отделении неотложной помощи всегда есть лучший план, если вы подозреваете инсульт. Это может спасти вам жизнь", - отметила Кристин Перри.

Важные признаки инсульта

Онемение и слабость. По словам доктора медицинских наук и доцента кафедры неврологии Пенсильванского медицинского университета Келли А. Гумберта, онемение тела и слабость в лице, руках или ногах могут быть признаками инсульта. Такие симптомы появляются внезапно.

"Люди в какой-то момент чувствуют себя хорошо, а затем у них появляются такие симптомы, как слабость, онемение, проблемы с речью или потеря зрения", - подчеркнул врач.

Невнятная речь и трудности при ходьбе. Координатор программы инсульта Морин Стулл рекомендует при подозрении на инсульт попросить повторить простую фразу. А еще обратить внимание на то, как звучит речь - невнятно, странно, искаженно? Возможны жалобы на то, что язык во рту стал толстым или трудно глотать.

Еще один признак - внезапная потеря равновесия. Человек начинает наклоняться в одну сторону или сильно шататься при ходьбе.

Потеря зрения. Внезапное и сильное ухудшение зрения могут быть предвестником инсульта.

"Кратковременные изменения зрения в одном глазу могут быть признаком приближающегося инсульта. Если временная нечеткость или ухудшение зрения вызваны приближающимся инсультом, у вас может быть всего несколько часов, чтобы получить неотложную помощь, прежде чем произойдет инсульт", - объяснил доктор медицинских наук Роберт С. Серготт.

Запомните это формулу

В американской ассоциации инсульта рекомендуют запомнить простую формулу, которая помогает идентифицировать инсульт.

F - опущенное лицо, слабость в лице

A - слабость руки

S - трудности с речью

T - время звонить в неотложную помощь