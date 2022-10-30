Два признака инфаркта у женщин, которые появляются за месяц: как оказать первую помощь

Сердечный приступ или инфаркт миокарда может развиваться постепенно. Однако о проблемах с сердцем человек узнает только в момент острой боли, когда ему уже срочно нужна помощь медиков. Некоторые симптомы могут сигнализировать о таких проблемах заранее.

Какие признаки могут указывать на приближающийся инфаркт и как оказать первую помощь до приезда врачей - читайте в материале ниже.

Симптомы инфаркта у женщин

Большинство людей думают, что основной симптом сердечного приступа - это острая боль в груди, в области сердца, которая может отдавать в руку или шею.

Однако у многих женщин инфаркт миокарда проявляется совсем другими симптомами - от тошноты до головокружения.

По данным опроса Harvard Health, почти 95% женщин за месяц до инфаркта испытывали два симптома, которые сигнализировали о том, что с организмом что-то не так - это очень сильная усталость и нарушение сна.

Некоторые женщины указывают, что усталость была такая сильная, что не хватало сил на то, чтобы заправить постель.

А вот у мужчин чаще всего ранним симптомом проблем с сердцем является боль в груди. Обычно они описывают это не совсем как боль, а как ощущение стеснения или давления в груди.

Боль в груди в качестве симптома называют только треть женщин, которые пережили инфаркт миокарда. Чаще всего о проблемах с сердцем им сигнализируют одышка, слабость и утомляемость, потливость, головокружение и тошнота.

Как отмечают медики, при обращении к врачу при появлении таким симптомов, можно предотвратить развитие сердечного приступа.

Как оказать первую помощь при инфаркте

Как советуют специалисты NHS, при подозрении на сердечный приступ нужно немедленно вызвать скорую помощь.

В ожидании медиков можно разжевать таблетку обычного аспирина 300 мг (если нет на него аллергии). Аспирин помогает разжижать кровь и улучшает приток крови к сердцу.

Какие симптомы указывают на сердечный приступ:

Боль за грудиной постоянный и становится интенсивнее

Боль волнообразная и повторяется в состоянии покоя

Боль отдает в левую руку, плечо и нижнюю челюсть

Резкая слабость, чувство страха

Пульс учащается

Скачет артериальное давление

Кружится голова, тошнит

Если человек находится в сознании, то нужно сесть или лечь так, чтобы поднять верхнюю часть тела. Грудную клетку нужно освободить, чтобы ничего не сдавливало и не мешало дыханию.

Нужно обеспечить свежий воздух вокруг больного и не оставлять его без присмотра до приезда медиков.