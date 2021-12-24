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Врачи назвали три малоизвестных признака инфаркта: на них часто не обращают внимание

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Пятница 24 декабря 2021 16:22
Врачи назвали три малоизвестных признака инфаркта: на них часто не обращают внимание Фото: Медики назвали три неочевидных признака инфаркта (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Инфаркт миокарда не всегда развивается резко и внезапно. Первые признаки проблем с сердцем появляются задолго до сердечного приступа и могут сигналить о проблемах в течение многих недель.

Специалисты British Heart Foundation назвали три малоизвестных признака инфаркта миокарда, на которые часто не обращают внимания.

Первым таким признаком медики называют внезапное чувство тревоги. У человека развивается состояние, которое напоминает паническую атаку.

На самом деле, это симптом того, что сердце испытывает недостаток кислорода.

Специалисты отмечают, что вторым признаком сердечного приступа может стать чрезмерный кашель или хрипы. Это состояние вызывается скоплением жидкости в легких.

Третий важный признак проблем с сердцем – отек стоп, лодыжек или голеней. Такие отеки четко указывают на сердечную недостаточность, так как сердце не может эффективно перекачивать кровь и это приводит к задержке жидкости.

"Симптомы сердечного приступа могут сохраняться в течение нескольких дней или возникать внезапно, или неожиданно", - подчеркнули эксперты.

Особенно опасно, когда эти три признака сочетаются с более известными симптомами инфаркта миокарда:

  • Боль или дискомфорт в груди, которые не проходят в состоянии покоя
  • Боль в груди, которая распространяется на шею, челюсть, спину, живот или руки
  • Ощущение тошноты, головокружения или одышки
  • Проблемы с речью, внезапная слабость, спутанность сознания
  • Головокружение, внезапный провал памяти, падение
  • Внезапная сильная головная боль
  • Неожиданные проблемы со зрением
  • Онемение одной стороны тела

Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал причины участившихся инсультов у молодых украинцев.

А также рассказывали о том, как не спутать приближение сердечного приступа с изжогой.

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инфаркт сердечный приступ
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