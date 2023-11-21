Дві найстрашніші помилки батьків при температурі у дитини

Що не можна робити за високої температури у дітей

Колишній парамедик Нікі Юркуц попередив, що батьки, можливо, припускаються двох основних помилок, коли йдеться про лікування жару у їхніх малюків, що може призвести до смертельних наслідків.

Перше правило, яке потрібно запам'ятати - якщо у вашого малюка висока температура, ніколи не слід давати йому аспірин, щоб збити її.

Пам'ятайте, лихоманка - це природна реакція організму на інфекцію. Якщо в іншому ваша дитина почувається добре і почувається комфортно, нема потреби збивати температуру.

Крім того, призначення аспірину дітям, коли вони хворіють на грип або вітряну віспу, пов'язане з розвитком рідкісного захворювання, званого синдромом Рея, яке може бути смертельним або викликати серйозні проблеми з мозком.

За даними Національної служби охорони здоров'я Британії, симптоми синдрому Рея часто з'являються через один-три тижні після одужання дитини від вірусу. Вони включають:

Повернення хвороби

Сонливість та нестача енергії

Розгубленість

Дратівливість та агресивність

Прискорене дихання та пульс

Втрата свідомості

Друга помилка, яку можуть зробити батьки, коли у їх дитини температура - це прийняття холодної ванни або душу, щоб спробувати збити температуру.

Прийняття холодного душу або ванни може призвести до переохолодження.

За даними Національної служби охорони здоров'я (NHS), гіпотермія - це небезпечне зниження температури тіла нижче 35°C.

Симптоми включають: