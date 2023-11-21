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Две самые ужасные ошибки родителей при температуре у ребенка

Фото: Что нельзя делать при температуре у ребенка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Как правило, температура выше 38 градусов является высокой температурой для детей. Если высокая температура не падает через 3-4 дня - это повод обратиться к врачу.

Что нельзя делать при жаре у ребенка, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Mirror.

Что нельзя делать при высокой температуре у детей

Бывший парамедик Ники Юркуц предупредил, что родители, возможно, допускают две основные ошибки, когда речь идет о лечении жара у их малышей, что может привести к смертельным последствиям.

Первое правило, которое вам нужно запомнить - если у вашего малыша высокая температура, никогда не следует давать ему аспирин, чтобы сбить ее.

Помните, лихорадка - это естественная реакция организма на инфекцию. Если в остальном ваш ребенок чувствует себя хорошо и чувствует себя комфортно, нет необходимости сбивать температуру.

Кроме того, назначение аспирина детям, когда они болеют гриппом или ветряной оспой, связано с развитием редкого заболевания, называемого синдромом Рея, которое может быть смертельным или вызвать серьезные проблемы с мозгом.

По данным Национальной службы здравоохранения Британии, симптомы синдрома Рея часто появляются через одну-три недели после выздоровления ребенка от вируса. Они включают в себя:

  • Возвращение болезни
  • Сонливость и недостаток энергии
  • Растерянность
  • Раздражительность и агрессивность
  • Учащенное дыхание и пульс
  • Потеря сознания

Вторая ошибка, которую могут совершить родители, когда у их ребенка температура,- это принятие холодной ванны или душа, чтобы попытаться сбить температуру.

Принятие холодного душа или ванны может привести к переохлаждению.

По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), гипотермия - это опасное падение температуры тела ниже 35°C.

Симптомы включают в себя: 

  • Холодная и сухая кожа
  • Дрожь в теле
  • Невнятная речь
  • Медленное дыхание

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