Дві хвилини і готово. Як зробити авокадо стиглим і смачним, якщо купили незріле

Якщо авокадо незріле - що зробити

Коли авокадо нестигле, воно гірке та несмачне. Такий плід зіпсує страву й настрій, а тому їсти його точно не варто. Однак не поспішайте його викидати. Вам допоможе простий лайфхак з мікрохвильовкою.

Візьміть авокадо та розріжте його навпіл. Кісточку потрібно вийняти. Потім загорніть кожну з половинок авокадо у харчову пластикову плівку, яка придатна для нагрівання у мікрохвильовій печі.

Помістить замотані половинки у піч, увімкніть таймер на дві хвилини та зробіть температуру нагрівання високою. Коли авокадо прогріється, дайте йому трохи охолонути й покладіть плід у холодну воду, це зупинить процес нагрівання м'якоті й вона не "звариться".

Після цього можете сміливо куштувати плід. Авокадо стане м'яким, смачним та дуже стиглим. Завдяки цьому ви легко зможете приготувати гуакамоле або тости, також плоди можна додавати у смузі та салати.

Як зробити авокадо стиглим (фото: freepik.com)

У чому користь авокадо

Авокадо містить мононенасичені жири, які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину і підтримують здоров'я серця. Крім того, у м'якоті знаходяться вітаміни С, Е, К і групи B, а також фолієва кислота.

Антиоксиданти, такі як лютеїн і зеаксантин, що містяться в авокадо, корисні для очей і для усього організму. А волокна у фрукті сприяють нормалізації роботи травної системи та контролю рівня цукру в крові.

Окрім того, авокадо може бути корисним для шкіри та волосся, завдяки вітамінам і поживним речовинам.