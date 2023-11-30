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Две минуты и готово. Как сделать авокадо спелым и вкусным, если купили незрелое

Как сделать авокадо вкусным (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Спелое и мягкое авокадо - популярный ингредиент для завтраков и интересных блюд. Но иногда бывает так, что в магазинах продают незрелые и очень твердые плоды, и тогда приходится ждать по несколько дней, пока "аллигаторова груша" (именно так называют авокадо) созреет. Впрочем, существует лайфхак, который поможет вам справиться с этой проблемой гораздо быстрее.

Как сделать авокадо спелым, вкусным и мягким всего за две минуты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Если авокадо незрелое - что сделать

Когда авокадо несущее, оно горькое и невкусное. Такой плод испортит блюдо и настроение, поэтому есть его точно не стоит. Однако не торопитесь его выбрасывать. Вам поможет простой лайфхак с микроволновкой.

Возьмите авокадо и разрежьте его пополам. Косточку нужно вынуть. Затем заверните каждую из половинок авокадо в пищевую пластиковую пленку, которая пригодна для нагревания в микроволновке.

Поместите замотанные половинки в печь, включите таймер на две минуты и сделайте температуру нагрева высокой. Когда авокадо прогреется, дайте ему чуть-чуть остыть и положите плод в холодную воду, это остановит процесс нагревания мякоти и она не "сварится".

После этого можете смело пробовать плод. Авокадо станет мягким, вкусным и очень спелым. Благодаря этому вы легко сможете приготовить гуакамоле или тосты, также плоды можно добавлять в смузи и салаты.

Как сделать авокадо спелым (фото: freepik.com)

В чем польза авокадо

Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, способствующие снижению уровня "плохого" холестерина и поддерживающие здоровье сердца. Кроме того, в мякоти находятся витамины С, Е, К и группы B, а также фолиевая кислота.

Антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин, содержащиеся в авокадо, полезны для глаз и всего организма. А волокна во фрукте способствуют нормализации работы пищеварительной системы и контролю уровня сахара в крови.

Кроме того, авокадо может быть полезным для кожи и волос благодаря витаминам и питательным веществам.

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