ua en ru
Вт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Врожай з підвіконня: 5 овочів, які ви легко зможете вирощувати навіть у квартирі

Вівторок 28 листопада 2023 11:01
UA EN RU
Врожай з підвіконня: 5 овочів, які ви легко зможете вирощувати навіть у квартирі Що може рости на підвіконні (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Взимку багато хто сумує за свіжими та домашніми овочами. Але мало хто знає, що деякі овочі можна вирощувати навіть на підвіконні. Вам не потрібно купувати дорогі теплиці або ж займати горщиками з рослинами усю квартиру.

Що посадити у квартирі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Які овочеві культури будуть рости на підвіконні

Листя салату. Ви будете здивовані, коли побачите, як швидко та легко росте салат. Вам усього лише треба обрати підвіконня, на яке потрапляє багато сонця. Насіння швидко дасть перші паростки, не забувайте їх поливати та збирайте чудовий й корисний врожай.

Помідори. Обирайте спеціальні сорти, на підвіконні будуть гарно рости низькорослі томати. Оберіть ящик, у якому кожному кущу буде достатньо місця. І ви точно порадієте, коли побачите перші стиглі помідори.

Перці. Для того, аби отримати врожай, ставте горщики на місце, яке знаходиться під сонячним світлом приблизно 6-8 годин на день. Ви можете висаджувати як чілі, так і солодкі види перців.

Врожай з підвіконня: 5 овочів, які ви легко зможете вирощувати навіть у квартиріЩо росте на підвіконні (фото: freepik.com)

Мікрозелень.Смачно, корисно та максимально просто. Ви зможете виростити справжню "вітамінну бомбу" на власному підвіконні. Сійте редис, капусту, базилік та інші види овочів, а потім зрізайте перші паростки. Їх можна додавати у салати та прикрашати ними основні страви.

Зелена цибуля. У минулому майже усі вирощували зелену цибулю вдома, але нині багато хто думає, що простіше її купувати в магазині. Насправді ж це не так. Вирощувати цибулю дуже легко, при цьому ви швидко отримаєте багато корисних та соковитих паростків, які можна додавати майже в усі страви.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що зробити, щоб антуріум рясно зацвів.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що треба зробити з орхідеєю, аби вона точна зацвіла.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки поради