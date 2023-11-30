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Дві головні помилки в макіяжі, які тільки додадуть вам віку

Фото: Як правильно робити макіяж (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Нанесення макіяжу може підкреслити вашу природну красу, але якщо ви робите це правильно.

Яких двох головних помилок варто уникати, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok візажиста Габі.

Як робити макіяж, щоб не здаватися старшою за свої роки

В одному зі своїх відео візажист Габі показала, як вона робить макіяж 40-річній жінці.

Помилка №1

Габі розповіла, що найпоширеніша помилка, яку можуть зробити люди, - це не підготувати шкіру належним чином.

"Чим краще ваша шкіра виглядала з самого початку, до нанесення макіяжу, тим красивішим виглядатиме макіяж і тим довше він протримається", - зазначила вона.

Ключовим моментом є відлущування, за яким слідує зволоження та праймер. Габі зазначила, що якщо ви використовуєте сонцезахист, перед ним все одно потрібно нанести зволожуючий крем. Праймер завжди наноситься поверх цих продуктів як останній крок перед нанесенням макіяжу.

Помилка №2

Габі застерігає від використання сухої бази чи основи, оскільки вона може зіпсувати все. Суха пудра потрапить у зморшки й лише підкреслить їх.

Мало того, пудрова основа виглядає дуже неоднорідно і неоднорідно на зрілій шкірі.

При використанні рідкої основи спочатку слід "нанести засіб на середину обличчя". Потім вологим б'юті-блендером нанесіть штрихи і розтушуйте їх у напрямку до росту волосся.

@glamgirlgabi

Common Makeup Mistakes that Age You Faster ( Part 2 ) #makeupmistakestoavoid #over40 # over40women # over40makeup

Раніше ми розповідали про те, які кольори та фасони одягу додають жінкам вік.

А ще писали, що таке "латте-макіяж".

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