Две главные ошибки в макияже, которые только прибавят вам возраста

Как делать макияж, чтобы не казаться старше своих лет

В одном из своих видео визажист Габи показала, как она делает макияж 40-летней женщине.

Ошибка №1

Габи рассказала, что самая распространенная ошибка, которую могут совершить люди, - это не подготовить кожу должным образом.

"Чем лучше ваша кожа выглядела с самого начала, до нанесения макияжа, тем красивее будет выглядеть макияж и тем дольше он продержится", - отметила она.

Ключевым моментом является отшелушивание, за которым следует увлажнение и праймер. Габи отметила, что если вы используете солнцезащиту, перед ней все равно нужно нанести увлажняющий крем. Праймер всегда наносится поверх этих продуктов в качестве последнего шага перед нанесением макияжа.

Ошибка №2

Габи предостерегает от использования сухой базы или основы, поскольку она может все испортить. Сухая пудра попадет в морщины и только подчеркнет их.

Мало того, пудровая основа, выглядит очень неоднородно и неоднородно на зрелой коже.

При использовании жидкой основы сначала следует "нанести средство на середину лица". Затем влажным бьюти-блендером нанесите штрихи и растушуйте их по направлению к линии роста волос.