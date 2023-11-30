RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Две главные ошибки в макияже, которые только прибавят вам возраста

Фото: Как правильно делать макияж (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Нанесение макияжа может подчеркнуть вашу естественную красоту, но только если вы делаете это правильно.

Каких двух главных ошибок стоит избегать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok визажиста Габи.

Как делать макияж, чтобы не казаться старше своих лет

В одном из своих видео визажист Габи показала, как она делает макияж 40-летней женщине.

Ошибка №1

Габи рассказала, что самая распространенная ошибка, которую могут совершить люди, - это не подготовить кожу должным образом.

"Чем лучше ваша кожа выглядела с самого начала, до нанесения макияжа, тем красивее будет выглядеть макияж и тем дольше он продержится", - отметила она.

Ключевым моментом является отшелушивание, за которым следует увлажнение и праймер. Габи отметила, что если вы используете солнцезащиту, перед ней все равно нужно нанести увлажняющий крем. Праймер всегда наносится поверх этих продуктов в качестве последнего шага перед нанесением макияжа.

Ошибка №2

Габи предостерегает от использования сухой базы или основы, поскольку она может все испортить. Сухая пудра попадет в морщины и только подчеркнет их.

Мало того, пудровая основа, выглядит очень неоднородно и неоднородно на зрелой коже.

При использовании жидкой основы сначала следует "нанести средство на середину лица". Затем влажным бьюти-блендером нанесите штрихи и растушуйте их по направлению к линии роста волос.

Ранее мы рассказывали о том, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возраст.

А еще писали, что такое "латте-макияж".

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота