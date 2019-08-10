Двери для вас закрыты: скандал с "Эхом Москвы" в Киеве получил продолжение

Алексей Венедиктов, скандальный российский журналист, недавно "порадовал" украинцев новостью - мол, планирует запустить в Украине филиал радио "Эхо Москвы", главным редактором которого он является.

Об этом пропагандист рассказал в интервью росСМИ. Именно с стакой целью журналист в начале июля заявился в Киев. По словам Венедиктова, он это планировал сделать еще перед Революцией Достоинства.

Теперь же он считает, что единственной преградой на пути к задуманному, является "Закон про мову", так как вещать "киевское бюро "Эха Москвы" должно на русском.

Алексей Венедиктов (скрин видео: Дмитрий Гордон/YouTube)

"Это бюро, которое будет создавать качественные программы на русском языке, которые захотят покупать местные радиостанции. Чтобы вещать отсюда в Россию, о том, что происходит в Украине", - сказал Венедиктов.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пока не высказался официально по поводу подобных заявлений пропагандиста. Но свою позицию озвучил Сергей Костинский, член Нацсовета, который заявил, что двери Нацсовета для Венедиктова и его "дорогих друзей" будут закрыты.

"Даже не знаю куда господину Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала "Эхо Москвы" в Украине", - пишет Костинский.

Венедиктов заявил о создании "Эха Москвы" в Киеве (скрин: facebook.com/s.kostynskyi)

Кроме того, Венедиктов, неоднократно делавший антиукраинские завления в эфире моковского радио, уверен, что украинцы совсем скоро забудут об убитых Россией воинах. Об этом он заявил в программе "Гордон" на телеканале "Наш".

Видео: Дмитрий Гордон/YouTube

Ранее мы писали, что руководство канала "Рустави 2", в эфире которого телеведущий Георгий Габуния обматерил Владимира Путина и его родителей, сделало заявление относительно будущей работы журналиста.

К слову, Телемост с Российской Федерацией, который решил провести телеканал NewsOne, вызвал резкую реакцию в украинском политикуме, среди общественных деятелей, журналистов и простых граждан.