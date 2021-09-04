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Две школы в Черновцах отправили детей на дистанционное обучение: какая причина

Автор: Тетяна Самарук

С 1 сентября в Черновцах школьники 2 лицеев начали учиться дистанционно. Причина в том, что в помещениях школ не успели завершить ремонт.

Об этом сообщает "Суспільне".

По словам начальницы управления образования Ирина Ткачук, строительные работы до 1 сентября не завершили подрядчики. Поэтому в двух черновицких школах дети вынуждены учиться дистанционно

Также она рассказала, что речь идет о лицее №2 на улице кобылицы и о лицее №10 на главной. Они участвуют в программе энергоэффективности НЕФКО.

Поэтому за кредитные деньги в заведениях обновляют:

  • отопление;
  • освещение;
  • также модернизируют сети.

Также начальник управления говорит, что пока работы не завершатся, то в лицее будут на дистанционном обучении. Когда завершат ремонт, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что делать с регулярными поборами в школах. В родительских чатах вновь появились сообщения о том, что нужно сдать деньги на ремонт, на шторы, на нужды класса.

Также где учатся дети известных украинцев и сколько стоит их обучение.

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