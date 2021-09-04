Две школы в Черновцах отправили детей на дистанционное обучение: какая причина

С 1 сентября в Черновцах школьники 2 лицеев начали учиться дистанционно. Причина в том, что в помещениях школ не успели завершить ремонт.
Об этом сообщает "Суспільне".
По словам начальницы управления образования Ирина Ткачук, строительные работы до 1 сентября не завершили подрядчики. Поэтому в двух черновицких школах дети вынуждены учиться дистанционно
Также она рассказала, что речь идет о лицее №2 на улице кобылицы и о лицее №10 на главной. Они участвуют в программе энергоэффективности НЕФКО.
Поэтому за кредитные деньги в заведениях обновляют:
Также начальник управления говорит, что пока работы не завершатся, то в лицее будут на дистанционном обучении. Когда завершат ремонт, пока неизвестно.
Ранее мы сообщали, что делать с регулярными поборами в школах. В родительских чатах вновь появились сообщения о том, что нужно сдать деньги на ремонт, на шторы, на нужды класса.
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