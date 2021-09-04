Дві школи в Чернівцях відправили дітей на дистанційне навчання: яка причина

З 1 вересня у Чернівцях школярі 2 ліцеїв почали навчатись дистанційно. Причина є те, що у приміщеннях шкіл не встигли завершити ремонт.
Про це повідомляє "Суспільне".
За словами начальниці управління освіти Ірина Ткачук, будівельні роботи до 1 вересня не завершили підрядники. Тому у двох чернівецьких школах діти вимушені навчатися дистанційно
Також вона розповіла, що йдеться про ліцей №2 на вулиці Кобилиці та про ліцей №10 на Головній. Вони беруть участь в програмі енергоефективності НЕФКО.
Тому за кредитні гроші у закладах оновлюють:
Також начальниця управління каже, що поки роботи не завершаться, то у ліцеї будуть на дистанційному навчанні. Коли завершать ремонт, наразі невідомо.
Раніше ми повідомляли, що робити з регулярними поборами в школах. У батьківських чатах знову з'явилися повідомлення про те, що потрібно здати гроші на ремонт, на штори, на потреби класу.
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