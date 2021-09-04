Дві школи в Чернівцях відправили дітей на дистанційне навчання: яка причина

За словами начальниці управління освіти Ірина Ткачук, будівельні роботи до 1 вересня не завершили підрядники. Тому у двох чернівецьких школах діти вимушені навчатися дистанційно

Також вона розповіла, що йдеться про ліцей №2 на вулиці Кобилиці та про ліцей №10 на Головній. Вони беруть участь в програмі енергоефективності НЕФКО.

Тому за кредитні гроші у закладах оновлюють:

опалення;

освітлення;

також модернізують мережі.

Також начальниця управління каже, що поки роботи не завершаться, то у ліцеї будуть на дистанційному навчанні. Коли завершать ремонт, наразі невідомо.