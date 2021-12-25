UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

За эти две редкие монеты в 50 копеек можно получить 19 тысяч: в чем их особенность (фото)

Автор: Татьяна Самарук

В Украине выставили на аукцион две редкие монеты в 50 копеек 1992 года 3ВАг и 3(1)ВАг. Лот хотят продать за 19 тысяч гривен.

Об этом сообщают на сайте Violity.

Так, разновидности 3ВАг и 3(1)ВАг находили всего несколько раз, поэтому эти 50 копеек такие дорогие.

На фото видно, что 17,7 мм разновидности 50 копеек 3(1)ВАг имеет брак в виде утолщения слева на среднем зубе трезубца. К тому же первая гроздь имеет всего четыре ягоды, а пятая сливается с венком.

В отличие от 3(1)ВАг, особенность 3ВАг заключается в том, что средний зуб трезубца - толстый.

Отмечается, что аукцион продлится до 27 декабря. Пока ставок еще нет.

В Украине продают две редкие монеты в 50 копеек (violity.com)

Ранее мы сообщали, что в Украине продают 5 копеек за 150 долларов.

Также мы писали, что такие 2 гривны могут принести немалую сумму.

Читайте РБК-Украина в Google News
монета