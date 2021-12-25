За эти две редкие монеты в 50 копеек можно получить 19 тысяч: в чем их особенность (фото)

Так, разновидности 3ВАг и 3(1)ВАг находили всего несколько раз, поэтому эти 50 копеек такие дорогие.

На фото видно, что 17,7 мм разновидности 50 копеек 3(1)ВАг имеет брак в виде утолщения слева на среднем зубе трезубца. К тому же первая гроздь имеет всего четыре ягоды, а пятая сливается с венком.

В отличие от 3(1)ВАг, особенность 3ВАг заключается в том, что средний зуб трезубца - толстый.

Отмечается, что аукцион продлится до 27 декабря. Пока ставок еще нет.

В Украине продают две редкие монеты в 50 копеек (violity.com)