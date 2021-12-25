За эти две редкие монеты в 50 копеек можно получить 19 тысяч: в чем их особенность (фото)

В Украине выставили на аукцион две редкие монеты в 50 копеек 1992 года 3ВАг и 3(1)ВАг. Лот хотят продать за 19 тысяч гривен.
Об этом сообщают на сайте Violity.
Так, разновидности 3ВАг и 3(1)ВАг находили всего несколько раз, поэтому эти 50 копеек такие дорогие.
На фото видно, что 17,7 мм разновидности 50 копеек 3(1)ВАг имеет брак в виде утолщения слева на среднем зубе трезубца. К тому же первая гроздь имеет всего четыре ягоды, а пятая сливается с венком.
В отличие от 3(1)ВАг, особенность 3ВАг заключается в том, что средний зуб трезубца - толстый.
Отмечается, что аукцион продлится до 27 декабря. Пока ставок еще нет.
Ранее мы сообщали, что в Украине продают 5 копеек за 150 долларов.
Также мы писали, что такие 2 гривны могут принести немалую сумму.