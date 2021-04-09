Две области Украины готовы выйти из "красной" зоны: где могут ослабить карантин

Первой из "красной" в "желтую" карантинную зону может перейти Ивано-Франковская область. Также через несколько дней могут ослабить карантинные ограничения в Закарпатье.

"В Украине действительно стабилизировалось количество новых случаев. Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из "красного" уровня эпидопасности. Они достигли показателей, которые позволяют перевести ее в "желтый" уровень. Закарпатская область также выйдет из "красного" уровня через день-два", - сообщил Виктор Ляшко.

Он отметил, что ситуация в западных областях Украины говорит о том, что в среднем рост заболеваемости и выход до показателей из "красного" в "желтый" уровень занимает от трех до четырех недель.

Кроме того, главный санитарный врач Украины считает, что введения тотального карантина удастся избежать.

"Украина 39-я по смертности в Европе и 48-я в мире. Мы не на первых местах. Бывают дни, когда фиксируется большое количество случаев для нашей страны, в сравнении с другими. Сложный период, который мы проходим в адаптивном карантине. Тотального карантина не будет, адаптивный карантин можно использовать без тотального локдауна. Главное – соблюдать нормы", - подчеркнул Ляшко.