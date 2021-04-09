Дві області України готові вийти з "червоної" зони: де можуть послабити карантин

Першою з "червоної" в "жовту" карантинну зону може перейти Івано-Франківська область. Також через кілька днів можуть послабити карантинні обмеження в Закарпатті.

"В Україні дійсно стабілізувалася кількість нових випадків. Івано-Франківська область, швидше за все, завтра буде виведена з "червоного" рівня епідбезпеки. Вони досягли показників, які дозволяють перевести її в "жовтий" рівень. Закарпатська область також вийде з "червоного" рівня через день-два", - повідомив Віктор Ляшко.

Він зазначив, що ситуація в західних областях України говорить про те, що в середньому зростання захворюваності та вихід до показників з "червоного" в "жовтий" рівень займає від трьох до чотирьох тижнів.

Крім того, головний санітарний лікар України вважає, що введення тотального карантину вдасться уникнути.

"Україна 39-я по смертності в Європі й 48-я у світі. Ми не на перших місцях. Бувають дні, коли фіксується велика кількість випадків для нашої країни, в порівнянні з іншими. Складний період, який ми проходимо в адаптивному карантині. Тотального карантину не буде, адаптивний карантин можна використовувати без тотального локдауна. Головне – дотримуватися норми", - підкреслив Ляшко.