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Две области Украины готовы выйти из "красной" зоны: где могут ослабить карантин

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 10:27
Две области Украины готовы выйти из "красной" зоны: где могут ослабить карантин Две области Украины могут ослабить карантин (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Карантин могут ослабить в двух областях Украины. Такое решение готова принять государственная комиссия по техногенно-эпидемической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

Первой из "красной" в "желтую" карантинную зону может перейти Ивано-Франковская область. Также через несколько дней могут ослабить карантинные ограничения в Закарпатье.

"В Украине действительно стабилизировалось количество новых случаев. Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из "красного" уровня эпидопасности. Они достигли показателей, которые позволяют перевести ее в "желтый" уровень. Закарпатская область также выйдет из "красного" уровня через день-два", - сообщил Виктор Ляшко.

Он отметил, что ситуация в западных областях Украины говорит о том, что в среднем рост заболеваемости и выход до показателей из "красного" в "желтый" уровень занимает от трех до четырех недель.

Кроме того, главный санитарный врач Украины считает, что введения тотального карантина удастся избежать.

"Украина 39-я по смертности в Европе и 48-я в мире. Мы не на первых местах. Бывают дни, когда фиксируется большое количество случаев для нашей страны, в сравнении с другими. Сложный период, который мы проходим в адаптивном карантине. Тотального карантина не будет, адаптивный карантин можно использовать без тотального локдауна. Главное – соблюдать нормы", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно знать родителям о дистанционном обучении и как будут учиться дети в разных областях до конца учебного года.

А также рассказывали о том, что еще две области Украины ужесточили карантин.

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