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Всего две надписи на банке помогут купить вкусный и нежный консервированный зеленый горошек

Автор: Светлана Мащенко

От качества консервированного зеленого горошка во многом зависит вкус будущих блюд, в которые мы их добавим. В основном мы привыкли ориентироваться на цену консервации, бренд и так далее, но на самом деле все гораздо проще.

Как купить вкусный и нежный горошек, пишут Belnovosti.

Эксперты говорят, что если следовать некоторым советам и знать эти тонкости, вы никогда не наткнетесь на твердый горошек.

Первое: обратите внимание на дату изготовления

И она не обязательно должна быть недавней.

Дело в том, что самый лучший горошек не тот, что свежий и был произведен несколько дней назад, а тот, что был заготовлен в июне или июле.

В это время горох как раз и созревает, а значит в банку закатали свежий горошек, который собрали в сезон "молочной спелости".

Июньский-июльский горошек точно будет сладким и вкусным.

Если же вы купили горошек, к примеру, зимой, и дата на нем стоит недавняя, значит, его сделали из сухого гороха, то есть замочили, чтобы он набух, а потом законсервировали.

На банке с таким горошком может быть фраза "из восстановленного гороха".

Второе: на банке может быть надпись "сделано из мозговых сортов горошка"

Это значит, что в жестянку "закатали" молодой, не переспевший горох.

И еще несколько нюансов. Обратите внимание на крышку - она ни в коем случае не может быть вздутой.

Что касается состава, то кроме самого гороха, соли, воды и сахара там ничего не должно быть.

Ранее мы писали, что пельмени оказывается, нельзя бросать в кипяток. Выяснилось, как правильно их варить, чтобы они не разваливались.

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