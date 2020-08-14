ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Более двадцати тысяч киевлян просят власть решить проблему с парковками

Киев, Пятница 14 августа 2020 16:29
Более двадцати тысяч киевлян просят власть решить проблему с парковками
За последние годы на улице Конева произошло более 80 ДТП, в том числе с пострадавшими пешеходами (фото: facebook.com)
Автор: Styler

По словам жильцов, причиной всему является отсутствие какой-либо обустроенности улицы

Жители микрорайона "Теремки-2" уже который год пытаются решить проблему с парковками. Речь идет об основной транспортной артерии микрорайона - улицы Маршала Конева, по которой тысячи его жителей ежедневно идут к метро рискуя жизнями.

По словам жильцов, причиной всему является отсутствие какой-либо обустроенности улицы. Среди главных проблем - отсутствие тротуаров, пешеходных переходов и освещения на шестиполосной дороге с плотным трафиком.

По словам очевидцев, только за последние годы на улице произошло более 80 ДТП, в том числе с пострадавшими пешеходами.

С одной стороны дороги разместился гаражный кооператив "Дублер", а другой стороны впритык к дороге расположились автомобильные стоянки, лишив тем самым возможность обустройства улицы тротуарами.

Второй вариант дороги предусматривает то, что люди вынуждены ходить, чтобы не подвергать себя опасности быть сбитыми. Однако, эта заброшенная зона полностью и постоянно используется наркоманами.

Вопрос о сносе гаражей поднимался еще в 2018 году, однако решение так и не сдвинулось с мертвой точки.

"Тысячи людей продолжают ежедневно рисковать своей жизнью по пути к метро, в то время как парковщики продолжают набивать карманы при попустительстве киевской власти", - сетуют местные активисты.

Жители микрорайона "Теремки-2" просят мэра и местные власти обустроить улицу, чтобы реализовать свое конституционное право на безопасную жизнь в стране. Для этого необходимо ликвидировать незаконно построенные стоянки и гаражи.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевДТП
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь