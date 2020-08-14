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Понад двадцять тисяч киян просять владу вирішити проблему з паркуванням

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 16:29
Понад двадцять тисяч киян просять владу вирішити проблему з паркуванням
За останні роки на вулиці Конєва сталося понад 80 ДТП, в тому числі з потерпілими пішоходами (фото: facebook.com)
Автор: Styler

За словами мешканців, причиною всьому є відсутність якої-небудь облаштованості вулиці

Мешканці мікрорайону "Теремки-2" вже котрий рік намагаються вирішити проблему з паркуванням. Мова йде про основну транспортну артерію мікрорайону вулиці Маршала Конєва, по якій тисячі його мешканців щодня йдуть до метро, ризикуючи життями.

За словами мешканців, причиною всьому є відсутність якої-небудь облаштованості вулиці. Серед головних проблем - відсутність тротуарів, пішохідних переходів та освітлення на шестисмуговій дорозі з щільним трафіком.

За словами очевидців, лише за останні роки на вулиці сталося понад 80 ДТП, в тому числі з потерпілими пішоходами.

З одного боку дороги розмістився гаражний кооператив "Дублер", а іншого боку впритул до дороги розташувалися автомобільні стоянки, позбавивши тим самим можливість облаштування вулиці тротуарами.

Другий варіант дороги передбачає те, що люди змушені ходити, щоб не наражати себе на небезпеку бути збитими. Однак, ця покинута зона повністю і постійно використовується наркоманами.

Питання про знесення гаражів порушувалося ще у 2018 році, однак рішення так і не зрушила з мертвої точки.

"Тисячі людей продовжують щодня ризикувати своїм життям по дорозі до метро, в той час як паркувальники продовжують набивати кишені при потуранні київської влади", - скаржаться місцеві активісти.

Мешканці мікрорайону "Теремки-2" просять мера і місцеві влади облаштувати вулицю, щоб реалізувати своє конституційне право на безпечне життя в країні. Для цього необхідно ліквідувати незаконно побудовані стоянки і гаражі.

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