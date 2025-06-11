Тільки ці два знаки Зодіаку відродяться з попелу після Полуничної повні 2025

За астрономічними даними, цей повний місяць настав 11 червня близько 10 ранку за київським часом.

Близнюки

Для Близнюків Полунична повня 2025 може стати справжнім каталізатором для переосмислення й оновлення. Цей період принесе їм ясність у питаннях, що стосуються їхньої ідентичності та особистих цілей.

Вони можуть відчути приплив енергії для завершення старих проєктів або токсичних стосунків, які більше не служать їхньому розвитку. Це ідеальний час для звільнення від ментальних блоків і застарілих переконань, що стримують їхній прогрес.

Близнюки зможуть по-новому подивитися на себе, розкрити свій прихований потенціал і з упевненістю крокувати до нових звершень. Це період інтенсивного особистісного зростання і відкриттів.

Стрілець

Стрільці відчують потужний поштовх до трансформації у сферах, пов'язаних з їхніми цінностями, фінансами та емоційною безпекою. Полуничний Місяць 2025 спонукає їх переглянути свої матеріальні та духовні пріоритети, відкинувши все зайве, що заважає їхньому справжньому щастю.

Вони можуть знайти нові джерела доходу або змінити своє ставлення до грошей, зробивши його більш усвідомленим. Це також сприятливий час для зцілення старих емоційних ран і побудови міцніших і гармонійніших стосунків.

Стрільці вийдуть із цього періоду оновленими, з чітким розумінням своїх бажань і значно міцнішою внутрішньою опорою.