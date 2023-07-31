UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Два знаки Зодіаку чекають несподівані грошові надходження. Вже сьогодні-завтра!

Гороскоп на тиждень (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень, з 31 липня по 6 серпня 2023 розповість про два знаки Зодіаку, яким сильно пощастить у сфері фінансів, адже вони можуть отримати несподівані грошові надходження.

Кому саме пощастить - в матеріалі Styler далі.

Діва (з 22 серпня до 23 вересня)

Астрологи запевняють: приємні новини та грошові надходження - ось, що порадує вас найближчого тижня.

Чекайте на цікаві пропозиції щодо роботи або ж - варіанти про підвищення, розширення на вже існуючій позиції.

У романтичній сфері постарайтеся обійтися без "різких рухів" і тоді на вас чекає спокій і стабільність.

Будь-які складнощі найближчими днями вам допоможе подолати поєднання фізичної та емоційної активності.

Основні риси характеру, притаманні Діві: витривалість, обережність, недовірливість, пунктуальність, уважність, передбачливість і надійність.

Скорпіон (з 24 жовтня по 22 листопада)

Вас чекає приємний та емоційний тиждень. Доведеться вирішувати різні завдання, пов'язані зі справами найближчих.

Не варто чекати подяки - просто робіть, що можете. У професійній сфері удача буде явно на вашому боці, ви отримаєте нові контакти.

Фінансова сфера теж потішить, можуть з'явитися нові джерела прибутку.

В особистому житті на вас чекають чуттєві радості та дуже приємні романтичні переживання.

Основні риси характеру, притаманні Скорпіону: незалежність, рішучість, владність, азартність, поривчастість і схильність до авантюр та ризику.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку називають найгіршими.

Також дізнайтеся, кому зі знаків Зодіаку пощастить у серпні 2023.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп