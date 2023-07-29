Астрологи визнали ці знаки Зодіаку "найгіршими"

Гороскоп визначає характеристики знаків Зодіаку, виходячи з особливостей людей, народжених в той чи інший час. Деякі представники зодіакального кола можуть претендувати на звання найгірших через властиву їм "токсичність".

Скорпіон

Переслідуючи свою мету, Скорпіон може піти головами. Йому нічого не варто підставити людину, причому нерідко він робить це непомітно, нишком.

Представники знаку - чудові маніпулятори та хитруни, тому вам варто бути дуже обережними при спілкуванні з ними. В обличчя вони можуть щиро усміхатися, а за спиною нерідко стають підступними і мстивими.

Овен

Овни за своєю природою мають бути першими у всьому, тому нерідко вони намагаються показати оточуючим, що вони найкращі.

Щоб досягти свого, вони можуть навмисне принижувати досягнення своїх "конкурентів". Якщо ви спробуєте довести, що ви нічим не гірші за Овна, швидше за все, самі постраждаєте від цієї боротьби. Тому краще з ним не змагатися, а йти своєю дорогою далі.

Діва

Діви - природжені перфекціоністи, тому вони чекають на ідеальність у всьому не тільки від себе, а й від оточення.

Якщо їм щось не подобається, вони не відстануть від вас, поки не досягнуть того, щоб ви зробили так, як задумала Діва. Вона завжди знає, як має бути, і не сприймає, коли щось йде не за (її) планом.

Стрілець

Більшість часу Стрільці - милі та невибагливі люди, але коли вони не в дусі, можуть постраждати всі. Вони стають дуже вимогливими, владними та примхливими. У такі моменти всі мають танцювати під дудку Стрільця.

На щастя, представники знаку швидко відтають і згодом знову стають колишніми добряками.