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Два знака Зодиака ждут неожиданные денежные поступления. Уже сегодня-завтра!

Гороскоп на неделю (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю, с 31 июля по 6 августа 2023 расскажет о двух знаках Зодиака, которым сильно повезет в сфере финансов, ведь они могут получить неожиданные денежные поступления.

Кому именно повезет - в материале Styler дальше.

Дева (с 22 августа по 23 сентября)

Астрологи уверяют: приятные новости и денежные поступления - вот что порадует вас в ближайшую неделю.

Ждите интересные предложения по работе или же - варианты о повышении, расширении на уже существующей позиции.

В романтической сфере постарайтесь обойтись без "резких движений" и тогда вас ждет покой и стабильность.

Любые сложности в ближайшие дни поможет преодолеть сочетание физической и эмоциональной активности.

Основные черты характера, присущие Деве: выносливость, осторожность, недоверчивость, пунктуальность, внимательность, предусмотрительность и надежность.

Скорпион (с 24 октября по 22 ноября)

Вас ждет приятная и эмоциональная неделя. Придется решать разные задачи, связанные с делами родственников.

Не стоит ждать благодарности - просто делайте, что можете. В профессиональной сфере удача будет на вашей стороне, вы получите новые контакты.

Финансовая сфера тоже порадует, могут появиться новые источники дохода.

В личной жизни вас ждут чувственные радости и очень приятные романтические переживания.

Основные черты характера, присущие Скорпиону: независимость, решительность, властность, азартность, порывистость и склонность к авантюрам и риску.

Раньше мы писали, какие знаки Зодиака называют худшими.

Также узнайте, кому из знаков Зодиака повезет в августе 2023 года.

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