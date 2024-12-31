UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Два протизапальних продукти, які здатні уповільнити процес старіння

Дієтолог назвала два протизапальних продукти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Протизапальні продукти допомагають зменшити ризик розвитку хронічних захворювань та навіть продовжити життя. Дієтолог розповіла про користь шпинату та гранати та чому їх потрібно мати в раціоні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж включити гранат до свого раціону, особливо якщо ви приймаєте будь-які ліки. Гранат може зменшити всмоктування деяких статинів і ліків для зниження артеріального тиску.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжаЗдоров'я