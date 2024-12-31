Два протизапальних продукти, які здатні уповільнити процес старіння

Протизапальні продукти допомагають зменшити ризик розвитку хронічних захворювань та навіть продовжити життя. Дієтолог розповіла про користь шпинату та гранати та чому їх потрібно мати в раціоні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж включити гранат до свого раціону, особливо якщо ви приймаєте будь-які ліки. Гранат може зменшити всмоктування деяких статинів і ліків для зниження артеріального тиску.
Раніше ми повідомляли про дієту, яка здатна багатьом покращити стан організму.
Також ми писали про 5 продуктів, які покращують концентрацію та розумові здібності.