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Два противовоспалительных продукта, которые способны замедлить процесс старения

Диетолог назвала два противовоспалительных продукта (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Противовоспалительные продукты помогают уменьшить риск развития хронических заболеваний и даже продлить жизнь. Диетолог рассказала о пользе шпината и граната и почему их нужно иметь в рационе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем включить гранат в свой рацион, особенно если вы принимаете какие-либо лекарства. Гранат может уменьшить всасывание некоторых статинов и лекарств для снижения артериального давления.

 

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