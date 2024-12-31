Два противовоспалительных продукта, которые способны замедлить процесс старения

Противовоспалительные продукты помогают уменьшить риск развития хронических заболеваний и даже продлить жизнь. Диетолог рассказала о пользе шпината и граната и почему их нужно иметь в рационе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем включить гранат в свой рацион, особенно если вы принимаете какие-либо лекарства. Гранат может уменьшить всасывание некоторых статинов и лекарств для снижения артериального давления.
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