Два признака на лице могут предупредить вас о развитии опасной болезни

Медики выяснили, что по двум признакам на лице можно определить развитие опасной жировой болезни печени.
Об этом пишет Express.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) - это патологическое изменение ткани печени из-за избыточного отложения жировых капель в гепатоцитах (клетках печени). Такое состояние еще называют стеатозом, или жировой дистрофией.
Алкогольная жировая болезнь печени (АЖБП) - развивается у тех, кто употребляет чрезмерное количество алкоголя.
Врачи говорят, что некоторые люди с жировой болезнью печени могут не имеют вообще никаких симптомов, особенно на ранних стадиях, в то время как в запущенных случаях (ближе к развитию цирроза) более вероятно появление симптомов.
Цирроз печени, то есть ее рубцевание, может быть необратим и конечно же очень опасен для жизни.
По мнению экспертов, носовые кровотечения и желтые глаза могут указывать на опасное состояние.
Кроме того развитие цирроза может включать такие симптомы:
Кроме того жировую болезнь печени можно диагностировать по специальному анализу крови.
НАЖБП связана со следующими состояниями:
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