Дві ознаки на обличчі можуть попередити вас про розвиток небезпечної хвороби

Медики з'ясували, що за двома ознаками на обличчі можна визначити розвиток небезпечної жирової хвороби печінки.
Про це пише Express.
Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖБП) - це патологічна зміна тканини печінки через надмірне відкладення жирових крапель в гепатоцитах (клітинах печінки). Такий стан ще називають стеатозом, або жировою дистрофією.
Алкогольна жирова хвороба печінки (АЖБП) - розвивається у тих, хто вживає надмірну кількість алкоголю.
Лікарі кажуть, що деякі люди з жировою хворобою печінки можуть не мають взагалі ніяких симптомів, особливо на ранніх стадіях, в той час як в запущених випадках (ближче до розвитку цирозу) більш ймовірна поява симптомів.
Цироз печінки, тобто її рубцювання, може бути незворотній і звичайно ж дуже небезпечний для життя.
На думку експертів, носові кровотечі і жовті очі можуть вказувати на небезпечний стан.
Крім того розвиток цирозу може включати такі симптоми:
Крім того жирову хворобу печінки можна діагностувати за спеціальним аналізом крові.
НАЖБП пов'язана з наступними станами:
Раніше названий продукт, від якого швидко старіє шкіра на обличчі. Експерти радять забути про нього назавжди.