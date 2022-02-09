Дві ознаки на обличчі можуть попередити вас про розвиток небезпечної хвороби

Що таке жирова хвороба печінки?

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖБП) - це патологічна зміна тканини печінки через надмірне відкладення жирових крапель в гепатоцитах (клітинах печінки). Такий стан ще називають стеатозом, або жировою дистрофією.

Алкогольна жирова хвороба печінки (АЖБП) - розвивається у тих, хто вживає надмірну кількість алкоголю.

Лікарі кажуть, що деякі люди з жировою хворобою печінки можуть не мають взагалі ніяких симптомів, особливо на ранніх стадіях, в той час як в запущених випадках (ближче до розвитку цирозу) більш ймовірна поява симптомів.

Цироз печінки, тобто її рубцювання, може бути незворотній і звичайно ж дуже небезпечний для життя.

За якими ознаками визначити хворобу

На думку експертів, носові кровотечі і жовті очі можуть вказувати на небезпечний стан.

Крім того розвиток цирозу може включати такі симптоми:

сплутаність свідомості,

свербляча шкіра,

павутиноподібні скупчення кровоносних судин.

Крім того жирову хворобу печінки можна діагностувати за спеціальним аналізом крові.

НАЖБП пов'язана з наступними станами: