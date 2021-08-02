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Назван продукт, от которого быстро стареет кожа на лице: забудьте о нем навсегда!

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Понедельник 02 августа 2021 15:03
Назван продукт, от которого быстро стареет кожа на лице: забудьте о нем навсегда! Фото: Назван продукт, от которого быстро стареет кожа на лице (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Диетологи выяснили, употребление какого продукта питания может ускорить старение и увядание кожи на лице. Врагом номер один для нашей красоты является хлеб из белой муки, но не только.

От каких еще продуктов нужно отказаться, чтобы не состариться раньше времени, рассказала диетолог Нигма Талиб.

Помимо мучных изделий следует отказаться (или употреблять умеренно) от продуктов, содержащих глютен.

Диетолог говорит, что если человек часто ест такие продукты, у него могут даже появиться признаки так называемого "глютенового лица", это:

  • красные опухшие щеки;
  • пигментные пятна;
  • одутловатость;
  • прыщи в зоне подбородка.

Некоторым людям глютен и вовсе противопоказан, так как они попросту его не переносят. Речь идет о болезни под названием целиакия, когда от хлеба могут возникать воспалительные реакции и отечности.

Кроме того глютен влияет на клетки, которые ответственны за пигментацию кожи. Диетолог говорит, что клейковина, как и сахар, нарушают баланс половых гормонов, что ведет к прыщам на подбородке.

Эксперт рекомендует употреблять больше овощей, не переедать, пить достаточное количество воды, и тогда отражение в зеркале вас будет только радовать.

Ранее врачи назвали самую полезную летнюю ягоду, которая способна замедлить старение.

Также медики рассказали про алкогольный напиток, который способен замедлять старение.

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