Два пакета за 8 грн через тендер: в Доме культуры Бердичева объяснили скандальную закупку

Дом культуры в Бердичеве купил через тендер два пластиковых пакета (коллаж: РБК-Украина)

Руководство Дома культуры оправдалось за скандальные пакеты по 4 грн за штуку, которые были выставлены на ProZorro

В системе ProZorro недавно появился смешной тендер на 8 гривен, который вызвал много вопросов и прославился на всю страну. Речь идет про два пластиковых пакета с надписью "BMW", которые через систему публичных закупок приобрел Дом культуры в Бердичеве.

Кто и зачем покупал через ProZorro два пакета, говорится в сюжете ТСН.

Отметим, что данные про странный тендер в системе появились 22 июля. Участница на поставку Дому культуры пакетов всего одна - ФОП Гаврилюк Ирина Николаевна, она же и победитель.

В бухгалтерии Дома культуры журналистов воспринимают враждебно, снимают происходящее на камеру телефона, "чтоб потом не перекрутили".

Но в Доме культуры говорят, что тендер никто не проводил.

"Это называется размещение договора про закупку. Это была отчетность. Мы лишь разместили отчет о том, что прошла закупка", - говорит Ольга Соболевская, главный бухгалтер организации.

В бухгалтерии говорят, что из-за изменений в законодательстве, теперь госсзаказчики должны отчитываться про все закупки, даже на одну копейку.

"Довольно стандартная ситуация и ничего такого удивительного нет, единственное, что было бы проще объединить закупку этих пакетов на год, тогда меньше будет таких небольших тендеров. Но если им так удобно, то они имеют на это право", - подтвердила руководитель службы поддержки Украинской универсальной биржи.

Замдиректора Дома культуры Инна Сергиенко призналась, что скандальную покупку совершила она. И связана необходимость в пакетах с поточным ремонтом.

"Когда мы пришли в очередной раз за товаром (стройматериалами. - Ред.), то он уже был в пакетах. То что, надо было все высыпать из них, перекладывать", - объяснила она.

В магазине напротив Дома культуры сказали, что пакеты продали именно они. И все было по закону, через накладную.

Светло голубые пакеты, которые наделали шума, бюджетники аккуратно хранят, ведь на них еще большие планы. И теперь в Доме культуры сомневаются, будут ли в будущем выставлять пакеты на ProZorro. Ведь после такого шума, их проще купить за свою, хоть и маленькую, зарплату.

В Бердичеве объяснили скандальные пакеты через тендер (видео: ТСН)

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