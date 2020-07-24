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Два пакети за 8 грн через тендер: в Будинку культури Бердичева пояснили скандальну закупівлю

Бердичів, П'ятниця 24 липня 2020 09:25
Два пакети за 8 грн через тендер: в Будинку культури Бердичева пояснили скандальну закупівлю
Будинок культури в Бердичеві купив через тендер два пластикових пакети (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Керівництво Будинку культури виправдалося за скандальні пакети по 4 грн за штуку, які були виставлені на ProZorro

В системі ProZorro нещодавно з'явився смішний тендер на 8 гривень, який викликав багато запитань і прославився на всю країну. Мова йде про два пластикових пакети з написом "BMW", які через систему публічних закупівель придбав Будинок культури в Бердичеві.

Хто і навіщо купував через ProZorro два пакети, йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначимо, що дані про дивний тендер в системі з'явилися 22 липня. Учасниця на поставку Будинку культури пакетів всього одна - ФОП Гаврилюк Ірина Миколаївна, вона ж і переможець.

В бухгалтерії Будинку культури журналістів сприймають вороже, знімають те, що відбувається на камеру телефону, "щоб потім не перекрутили".

Але в Будинку культури кажуть, що тендер ніхто не проводив.

"Це називається розміщення договору про закупівлю. Це була звітність. Ми лише розмістили звіт про те, що пройшла закупівля", - говорить Ольга Соболевська, головний бухгалтер організації.

В бухгалтерії кажуть, що через зміни в законодавстві, тепер держзамовники повинні звітувати про всі закупівлі, навіть на одну копійку.

"Досить стандартна ситуація і нічого такого дивного немає, єдине, що було б простіше об'єднати закупівлю цих пакетів на рік, тоді менше буде таких невеликих тендерів. Але якщо їм так зручно, то вони мають на це право", - підтвердила керівник служби підтримки Української універсальної біржі.

Заступник директора Будинку культури Інна Сергієнко зізналася, що скандальну покупку зробила вона. І пов'язана необхідність у пакетах з потоковим ремонтом.

"Коли ми прийшли в черговий раз за товаром (будматеріалами. - Ред.), то він вже був в пакетах. То що, треба було все висипати з них, перекладати", - пояснила вона.

В магазині навпроти Будинку культури сказали, що пакети продали саме вони. І все було за законом, через накладну.

Світло-блакитні пакети, які наробили шуму, бюджетники акуратно зберігають, адже на них ще великі плани. І тепер у Будинку культури сумніваються, чи будуть в майбутньому виставляти пакети на ProZorro. Адже після такого шуму, їх простіше купити за свою, хоч і маленьку зарплату.

У Бердичеві пояснили скандальні пакети через тендер (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що МОЗ голосно оскандалилося з захисними костюмами від COVID-19 для лікарів.

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