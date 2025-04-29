Найкраща крупа для боротьби з запалення та високим цукром в крові: їжте її регулярно

Ячмінь - не лише цінне джерело поживних речовин, а й природний союзник у боротьбі із запаленнями та високим рівнем цукру в крові. Регулярне вживання ячменю може позитивно впливати на здоров’я, зміцнюючи імунітет і покращуючи обмін речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

Користь ячменю

Цільнозерновий продукт

Ячмінь - цільнозерновий продукт, який пов'язаний з контролем ваги та покращенням кров'яного тиску й рівня цукру в крові.

Він буває різних видів, але перловий ячмінь є найпоширенішим видом, який ви знайдете в продуктовому магазині. Також він частково рафінований, що скорочує час приготування, зменшує вміст клітковини та поживних речовин.

Для контролю рівня цукру в крові обирайте цільнозерновий ячмінь, також званий лущеним ячменем, який містить більше клітковини та необхідних поживних речовин.

У 50 г невареного ячменю міститься:

калорії - 177

вуглеводів - 36 г

харчові волокна - 8 г

доданий цукор - 0 г

білок - 6 г

загальний вміст жиру - 1 г

насичені жири - 0 г

натрій - 6 мг

калій - 226 мг

фосфор - 132 мг

магній - 66 мг

Він багатий на розчинну клітковину

Існує два типи харчових волокон - розчинні та нерозчинні, і ячмінь пропонує обидва. Розчинна клітковина особливо корисна для контролю рівня цукру в крові.

Доведено, що цей тип клітковини допомагає знизити рівень цукру в крові, уповільнюючи травлення та утворюючи густий гель у травному тракті, що призводить до зменшення засвоєння глюкози.

Джерело антиоксидантів

Хронічне запалення та діабет мають взаємопов’язаний зв’язок. Існують докази того, що хронічне запалення може збільшити ризик розвитку діабету.

Включення продуктів, багатих на антиоксиданти, таких як цільнозернові продукти, може допомогти нейтралізувати вільні радикали, що викликають хронічне запалення.

Ячмінь багатий на фітохімічні речовини, такі як фенольна кислота, флавоноїди, фітостероли та токоли (форма вітаміну Е), всі з яких мають антиоксидантну дію та можуть допомогти в боротьбі з хронічним запаленням.

Універсальний продукт

Ячмінь - це бюджетний основний продукт, який можна використовувати в різноманітних стравах, від супів до салатів. Збільште вміст клітковини в супі, поєднавши ячмінь з квасолею, або додайте більше клітковини до класичних рецептів супів, замінивши ячмінь локшиною.

Жувальна текстура та м’який смак цього зерна також роблять його чудовим варіантом для салатів на основі зерна.

Як вуглеводи впливають на рівень цукру в крові

Рівень цукру в крові природним чином підвищується та падає під час прийому їжі та перекусів протягом дня. Травлення розщеплює вуглеводи у їжі на глюкозу - основне джерело енергії для організму.

Коли глюкоза потрапляє в кров, організм реагує, виробляючи інсулін, щоб глюкоза могла потрапляти в клітини для використання в якості енергії. Однак, коли у людини діабет, цей процес порушується, що призводить до підвищення рівня цукру в крові та його тривалішого перебування на підвищеному рівні.

Вуглеводи відіграють життєво важливу роль у тому, як організм отримує та використовує енергію.

Рафіновані вуглеводи, такі як ті, що містяться у випічці, макаронах та білому хлібі, як правило, мають низький вміст клітковини. Через це вони швидко засвоюються та можуть спричинити швидке підвищення рівня цукру в крові.