"Очень талантливые". Могилевская рассказала о хобби и воспитании приемных дочерей

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий знаменитости для канала "Київ 24".

Как выяснилось, изначально звезда не была в курсе, что сестер двое, поэтому у нее не было конкретного намерения удочерить обеих.

"Я не планировала, честно говоря. Просто любовь с первого взгляда. Я полюбила очень маленькую Соню, я не знала, что у нее есть сестренка. Когда узнала, была счастлива, что их две", - призналась артистка.

Могилевская отметила, что из-за возраста у девочек разные потребности: Мишели 13 лет, а Соне уже 4, и каждая выдвигает к ней свои требования.

"Физически требует больше внимания младшая, ей надо очень много чего организовать и ей нужна помощь. Потому что она не ходила, не говорила, не ела сама и так далее. А что касается психологической работы, то очень много нуждается старшая дочь, потому что это обо всем. Об отношении к жизни, об уважении к взрослым, о собственных границах, об остальном - остальное - остальное", - сказала она.

Могилевская с младшей дочерью (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица призналась, что активно читает множество книг по психологии и воспитанию, отмечая моменты, которые хотела бы обсудить с Мишель.

Также знаменитость добавила, что обе девочки очень талантливы: они прекрасно танцуют и поют. Однако, она не считает, что их жизненный путь обязательно связан с творчеством.

"Например, старшая любит футбол. Она играет в футбол с мальчиками, одна-единственная девочка в команде. Я скажу, что я любила нарисоваться в детстве, но так круто я не рисовалась никогда в жизни", - рассказала Наталья.

Могилевская с дочерьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Артистка говорит, что благодаря советам подписчиков в Instagram она нашла для Мишель женскую футбольную команду, в которой девочка теперь занимается.

"Уже играет в женской команде, и позавчера было соревнование - девочки против мальчиков. Девочки пока что проиграли. Она была на воротах, вратарь. Но мне очень, очень приятно...", - со слезами на глазах сказала исполнительница.