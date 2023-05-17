Все очень серьезно: что грозит участникам НМТ за списывание и обман

В Украине активно идет подготовка к национальному мультипредметному тесту. В частности, во время тестирования кое-кто захочет попытаться списать, но делать этого точно не стоит.

Что будет за списывание

В общем, учеников призывают быть честными и не искать путей обмана. Все потому, что это может иметь слишком большую цену.

По словам Вакуленко, при составлении НМТ у учеников не будет возможности использовать платформу тестирования для поиска ответов в интернете, или в других ненадлежащих целях.

Также участники не смогут открыть дополнительное окно браузера, копировать тестовые формы или проводить другие неблагочестивые действия.

"В этом году делать это будет невозможно. Если поступающий будет пытаться делать что-то подобное, это будет обнаружено инструктором и участнику будет отказано в дальнейшей работе с тестом", - сказала она.

В результате тест ученика, который будет пытаться сдать экзамен нечестно, будет аннулирован. Соответственно использовать результаты теста во время вступительной кампании будет невозможно.

Когда состоится тестирование

Приглашения участники получат 25-26 мая через свой персональный кабинет участника тестирования.

Результаты НМТ участники тестирования узнают по 28 июня в своем персональном кабинете.

Основная сессия состоится в июне, дополнительная - в июне - июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.

В общем, на сдачу теста абитуриенты будут иметь 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.