"Дуже рада, що відкрила це для себе": Катя Файн поділилася секретами бездоганного вигляду

Катерина поділилася, що у періоди, коли відчуває нестачу енергії, вона зосереджується на внутрішніх практиках, медитаціях та роботі над своїм емоційним станом. Завдяки цьому вона помітила покращення стану шкіри та загального самопочуття.

"Минулого місяця, коли я прокидалася, а за вікном було похмуро, я відчувала, що енергетично "падаю". Тож почала копати зсередини, проходити певні практики й займатися внутрішнім станом, щоб підіймати себе енергетично. І знаєте - від цього помітила навіть зміни на обличчі. Шкіра наче стала іншою!" - розповіла Катя.

Катя Файн (фото: instagram.com/katarina_fain_)

Акторка також поділилася своїми щоденними ритуалами: використання сироватки для шкіри навколо очей, зволожуючого крему, вечірні ванни та кардіотренування для покращення лімфотоку. Іноді вона практикує контрастний душ, хоча зізнається, що це не завжди легко.

"Дуже люблю майже кожного вечора приймати ванну. Щодо спорту - займаюся кардіо, бо це дуже допомагає розганяти лімфу. Навіть якихось 20 хвилин на день просто пострибати чи побігати, і ти вже по-іншому себе відчуваєш. Іноді вранці приймаю контрастний душ. Але не постійно, бо дуже важко до того звикнути та налаштуватися", - ділиться зірка.

Катя Файн (фото: instagram.com/katarina_fain_)

Окрім звичних процедур, Катерина практикує аскези, відмовляючись від шкідливих звичок, таких як вживання солодкого та кави. Вона вважає, що це не лише корисно для організму, але й допомагає у здійсненні мрій.

"Зрозуміла, що практика з аскезами працює, бо після цього завжди здійснюється мрія. Тож я, наприклад, відмовляюся від солодкого та кави, це йде на користь моєму організму, і плюс ще виконується бажання", - поділилася Файн.

Катя Файн (фото: instagram.com/katarina_fain_)

Катерина зізналася, що, як і в кожної людини, у неї бувають зриви, але вона вважає, що це пов'язано з внутрішніми проблемами. Тому вона радить практикувати медитації та працювати над своїм внутрішнім станом.

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