"Очень рада, что открыла это для себя": Катя Файн поделилась секретами безупречного вида

Екатерина поделилась, что в периоды, когда испытывает недостаток энергии, она сосредотачивается на внутренних практиках, медитациях и работе над своим эмоциональным состоянием. Благодаря этому она заметила улучшение состояния кожи и общего самочувствия.

"В прошлом месяце, когда я просыпалась, а за окном было пасмурно, я чувствовала, что энергетически "падаю". Поэтому начала копать изнутри, проходить определенные практики и заниматься внутренним состоянием, чтобы поднимать себя энергетически. И знаете - от этого заметила даже изменения на лице. Кожа как будто стала другой!" - рассказала Катя.

Катя Файн (фото: instagram.com/katarina_fain_)

Актриса также поделилась своими ежедневными ритуалами: использование сыворотки для кожи вокруг глаз, увлажняющего крема, вечерние ванны и кардиотренировки для улучшения лимфотока. Иногда она практикует контрастный душ, хотя признается, что это не всегда легко.

"Очень люблю почти каждый вечер принимать ванну. Что касается спорта - занимаюсь кардио, потому что это очень помогает разгонять лимфу. Даже каких-то 20 минут в день просто попрыгать или побегать, и ты уже по-другому себя чувствуешь. Иногда утром принимаю контрастный душ. Но не постоянно, потому что очень трудно к этому привыкнуть и настроиться", - делится звезда.

Катя Файн (фото: instagram.com/katarina_fain_)

Кроме привычных процедур, Екатерина практикует аскезы, отказываясь от вредных привычек, таких как употребление сладкого и кофе. Она считает, что это не только полезно для организма, но и помогает в осуществлении мечты.

"Поняла, что практика с аскезами работает, потому что после этого всегда осуществляется мечта. Поэтому я, например, отказываюсь от сладкого и кофе, это идет на пользу моему организму, и плюс еще исполняется желание", - поделилась Файн.

Катя Файн (фото: instagram.com/katarina_fain_)

Екатерина призналась, что, как и у каждого человека, у нее бывают срывы, но она считает, что это связано с внутренними проблемами. Поэтому она советует практиковать медитации и работать над своим внутренним состоянием.

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