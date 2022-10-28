"Дуже рада поділитися": Джамала зробила те, чого від неї чекали вже давно

Чому "Поклик" - важливий?

Цей мініальбом, що став першим студійником поп-зірки з квітня 2021 року, записаний у різних куточках Європи під час вимушеної розлуки з домом через війну.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Для Джамали цей період був сповнений суму за рідними людьми, а місцями й розквіту гордості за свій дім.

Тож природно, що всі чотири пісні об’єднані дорогими серцю елементами нашої культури.

Попри електронне звучання запису, у релізі можна почути і кримськотатарський інструмент дойру, і народний спів, і українську поезію.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Поклик" - це сплетіння драматизму й трепетної ніжності. Переосмислення любові у світі, де все навкруги б’ється вщент. Де ти знаходиш сили йти далі, тримаючись лише за кохану людину, дітей і спогади про дім.

"За цей рік багато хто з нас почув свій поклик. Боротися. Рятувати. Любити. Для мене цей запис сповнений теплих почуттів до сміливих людей, які ніби все життя невтомно борються за власну волю й величну культуру", - каже Джа.

Додамо, що уперше співачка виконає новий матеріал наживо 5 листопада у Національному музеї мистецтв імені Ханенків, який 10 жовтня постраждав від російських обстрілів.

Усі кошти з продажу квитків будуть спрямовані на благодійні потреби. У доступі - лише 50 квитків-донатів.

Вже згодом Джамала представить "Поклик" на концертах у Варшаві (13 листопада) та Кракові (15 листопада).

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)