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"Очень рада поделиться": Джамала сделала то, чего от нее ждали уже давно

Джамала (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Джамала после участия в шоу "Танцы со звездами" в Польше наконец-то выпустила свой новый миниальбом "Поклик", в который вошли 4 эмоциональные песни.

Что известно о свежем EP артистки - читайте на Styler.

Почему "Поклик" - важен?

Этот миниальбом, ставший первым студийником поп-звезды с апреля 2021 года, записан в разных уголках Европы во время вынужденной разлуки с домом из-за войны.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Для Джамалы этот период был полон печали о родных людях, а местами и расцвета гордости за свой дом.

Естественно, что все четыре песни объединены дорогими сердцу элементами нашей культуры.

Несмотря на электронное звучание записи, в релизе можно услышать и крымскотатарский инструмент дойра, и народное пение, и украинскую поэзию.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Поклик" - это сплетение драматизма и трепетной нежности. Переосмысление любви в мире, где все кругом бьется вдребезги. Где ты находишь силы идти дальше, держась только за любимого человека, детей и воспоминания о доме.

"За этот год многие из нас услышали свой зов. Бороться. Спасать. Любить. Для меня эта запись полна теплых чувств к смелым людям, которые будто всю жизнь без устали борются за собственную волю и величественную культуру", - говорит Джа.

Добавим, что впервые певица исполнит новый материал вживую 5 ноября в Национальном музее искусств имени Ханенко, который 10 октября пострадал от российских обстрелов.

Все средства по продаже билетов будут направлены на благотворительные нужды. В доступе - всего 50 билетов-донатов.

А еще скоро Джамала представит "Поклик" на концертах в Варшаве (13 ноября) и Кракове (15 ноября).

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, перед этим Макс Барских представил новую песню о любви на расстоянии .

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