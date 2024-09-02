Все дуже просто. Тренер розповів, чому від вуглеводів ви не погладшаєте

Що треба знати про вуглеводи та схуднення

Виявляється, намагаючись схуднути, ми можемо споживати більше вуглеводів, ніж думаємо.

У відео експерт продемонстрував, як виглядають 250 г вуглеводів, і пояснив, що споживання цієї кількості призведе до збільшення ваги на 1 кг. Однак, за словами фітнес-експерта, це не обов’язково означає, що вуглеводи для вас шкідливі.

"Коли ви їсте вуглеводи, вони накопичуються у вашому тілі у вигляді глікогену, який, по суті, є енергією. Кожен 1 г глікогену у вашому тілі зберігає 3 г води", - сказав Натан.

За словами експерта, після споживання 250 г вуглеводів у вас накопичиться 750 г води. Ось чому ви наберете 1 кг ваги, але це не означає, що це жир. Щоб набрати 1 кг жиру, вам потрібно з’їсти на 7700 калорій більше калорій підтримки.

Крім того, він додав, що настає момент, коли ваше тіло "вимиє" зайву воду, дозволяючи йому повернутися до нормальної ваги. Натан підкреслив, що важливо враховувати це після споживання вуглеводів, якщо ви вирішили зважитися.

"Можуть бути різні причини, чому ваги можуть показувати збільшення, і це не завжди пов’язано з тим, скільки ви з’їли. Іноді на це можуть впливати й інші фактори", - уточнив тренер.