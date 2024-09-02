RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Все очень просто. Тренер рассказал, почему от углеводов вы не поправитесь

Фото: Полезные ли для организма углеводы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие считают, что отказ от углеводов в питании приведет к потере веса. Но это - миф.

Почему не нужно отказываться от углеводов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера Натана Джозефа в TikTok.

Что нужно знать об углеводах и похудении

Оказывается, пытаясь похудеть, мы можем потреблять больше углеводов, чем мы думаем.

В видео эксперт продемонстрировал, как выглядят 250 г углеводов, и объяснил, что потребление этого количества приведет к увеличению веса на 1 кг. Однако, по словам фитнес-эксперта, это не обязательно означает, что углеводы вредны.

"Когда вы едите углеводы, они накапливаются в вашем теле в виде гликогена, который по сути является энергией. Каждый 1 г гликогена в вашем теле хранит 3 г воды", - сказал Натан.

По словам эксперта, после употребления 250 г углеводов у вас накопится 750 г воды. Вот почему вы наберете 1 кг веса, но это не значит, что это жир. Чтобы набрать 1 кг жира, вам нужно съесть 7700 калорий больше калорий поддержки.

Кроме того, он добавил, что наступает момент, когда ваше тело "вымывает" лишнюю воду, позволяя ему вернуться к нормальному весу. Натан подчеркнул, что важно учитывать это после потребления углеводов, если вы решили решиться.

"Могут быть разные причины, почему весы могут показывать увеличение, и это не всегда связано с тем, сколько вы съели. Иногда на это могут влиять и другие факторы", - уточнил тренер.

@nathangjosephpt

Carbs never made anyone fat Париж - 3Hzwave

 

Напомним, что тренер Мандзяк рассказал, какие именно продукты нужно ограничить при похудении.

До этого тренер ответил на самый популярный вопрос, сколько нужно пить воды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая едаЗдоровье