Все очень просто. Тренер рассказал, почему от углеводов вы не поправитесь

Что нужно знать об углеводах и похудении

Оказывается, пытаясь похудеть, мы можем потреблять больше углеводов, чем мы думаем.

В видео эксперт продемонстрировал, как выглядят 250 г углеводов, и объяснил, что потребление этого количества приведет к увеличению веса на 1 кг. Однако, по словам фитнес-эксперта, это не обязательно означает, что углеводы вредны.

"Когда вы едите углеводы, они накапливаются в вашем теле в виде гликогена, который по сути является энергией. Каждый 1 г гликогена в вашем теле хранит 3 г воды", - сказал Натан.

По словам эксперта, после употребления 250 г углеводов у вас накопится 750 г воды. Вот почему вы наберете 1 кг веса, но это не значит, что это жир. Чтобы набрать 1 кг жира, вам нужно съесть 7700 калорий больше калорий поддержки.

Кроме того, он добавил, что наступает момент, когда ваше тело "вымывает" лишнюю воду, позволяя ему вернуться к нормальному весу. Натан подчеркнул, что важно учитывать это после потребления углеводов, если вы решили решиться.

"Могут быть разные причины, почему весы могут показывать увеличение, и это не всегда связано с тем, сколько вы съели. Иногда на это могут влиять и другие факторы", - уточнил тренер.