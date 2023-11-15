UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуже простий гарбузовий суп, який зігріє вас холодними днями

Фото: Рецепт гарбузового супу (pixabay.com)
Автор: Styler

Гарбуз - це джерело вітамінів, а суп з нього не тільки вас зігріє, а й порадує смакові рецептори. Приготувати його вдома дуже просто.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram блогера Дарини Дорошкевич.

Вам знадобиться

  • 1 гарбуз вагою 800 г
  • 1 великий солодкий перець
  • 1 великий томат
  • 1 велика цибулина
  • 2 великі зубчики часнику

Як приготувати суп

Очистіть гарбуз від насіння, наріжте шматками, полийте оливковою олією і запечіть в духовій шафі при температурі 180 градусів. До овочів додайте 500 мл кипʼяченої води і подрібнить в пюре. Додайте згодом 1/2 ч.ложки солі, 1 ч.ложку копченої паприки, 500 мл вершків (20%, але можна будь-якої жирності).

Перемішайте і поставте на плиту. Помішуйте, доведіть до перших ознак кипіння і зніміть. Кипʼятити категорично не треба.

"Консистенцію супу видно на відео, якщо хочете рідкіший- додайте більше води", - зауважила блогер.

 

Як ми раніше писали, Клопотенко дав рецепт найніжнішої запіканки з гарбузом.

Раніше ми розповідали, як приготувати традиційну гарбузову кашу.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт рікгарбуз