"Дуже переживала": Соломія Вітвіцька зізналась про роман з росіянином

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька не часто розповідає про своє особисте життя. Вона вперше зізналась, що зустрічалася з росіянином.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова ведучої в інтерв’ю Славі Дьоміну на YouTube-шоу "Слава+".
За словами Вітвіцької, у 20 років вона зустрічалась з росіянином. Тоді їй здавалося, що між ними є кохання, проте зараз вона вже в цьому не впевнена. Вона лаконічно сказала: "Можливо".
До того ж ведуча розповіла, що рада тому, що вони багато років тому розлучилися. Все тому, що чоловік родом з Росії і зараз у них могли б виникати розбіжності на політичному ґрунті.
Соломія зазначила, що розлучилася з росіянином після того, як вони роз'їхалися по різних країнах. Зокрема, їхні стосунки не пережили відстань.
"Я дуже рада, що у нас тоді не склалося. Тоді я дуже переживала, але зараз розумію, що це класно", - додала вона.
Соломія Вітвіцька (скриншот)
У листопаді 2013 року ведуча вийшла заміж за режисера і кліпмейкера Владислава Кочаткова, який молодший за неї на вісім років. Однак у 2021 році пара заявила про розлучення.
Після цього у знаменитості було ще декілька романів, але імена своїх екс-коханих вона не називає.
В інтерв'ю Дьоміну вона зізналась, що зараз її серце зайняте і вона знову закохалась. Однак, імені свого чоловіка не назвала.
Раніше ми повідомляли, що колишній чоловік Соломії Вітвіцької подзвонив їй у прямому ефірі і вона не стримала емоцій.
Також ведуча розповідала, що потрапляла в ДТП у Києві. Тоді авто влетіло під самоскид.