"Дуже переживала": Соломія Вітвіцька зізналась про роман з росіянином

Про що розповіла знаменитість

За словами Вітвіцької, у 20 років вона зустрічалась з росіянином. Тоді їй здавалося, що між ними є кохання, проте зараз вона вже в цьому не впевнена. Вона лаконічно сказала: "Можливо".

До того ж ведуча розповіла, що рада тому, що вони багато років тому розлучилися. Все тому, що чоловік родом з Росії і зараз у них могли б виникати розбіжності на політичному ґрунті.

Соломія зазначила, що розлучилася з росіянином після того, як вони роз'їхалися по різних країнах. Зокрема, їхні стосунки не пережили відстань.

"Я дуже рада, що у нас тоді не склалося. Тоді я дуже переживала, але зараз розумію, що це класно", - додала вона.

Соломія Вітвіцька (скриншот)

Що відомо про особисте життя Соломії Вітвіцької

У листопаді 2013 року ведуча вийшла заміж за режисера і кліпмейкера Владислава Кочаткова, який молодший за неї на вісім років. Однак у 2021 році пара заявила про розлучення.

Після цього у знаменитості було ще декілька романів, але імена своїх екс-коханих вона не називає.

В інтерв'ю Дьоміну вона зізналась, що зараз її серце зайняте і вона знову закохалась. Однак, імені свого чоловіка не назвала.

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)