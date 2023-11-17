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"Очень переживала": Соломия Витвицкая призналась о романе с россиянином

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая не часто рассказывает о своей личной жизни. Она впервые призналась, что встречалась с россиянином.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова ведущей в интервью Славе Демину на YouTube -шоу "Слава+".

О чем рассказала знаменитость

По словам Витвицкой, в 20 лет она встречалась с россиянином. Тогда ей казалось, что между ними есть любовь, но сейчас она уже в этом не уверена. Она лаконично сказала: "Возможно".

К тому же ведущая рассказала, что рада тому, что они много лет назад расстались. Все потому, что мужчина родом из России и сейчас у них могли бы возникать разногласия на политической почве.

Соломия отметила, что рассталась с россиянином после того, как они разъехались по разным странам. В частности, их отношения не пережили расстояния.

"Я очень рада, что у нас тогда не сложилось. Тогда я очень переживала, но сейчас понимаю, что это классно", - добавила она.

Соломия Витвицкая (скриншот)

 

Что известно о личной жизни Соломии Витвицкой

В ноябре 2013 года ведущая вышла замуж за режиссера и клипмейкера Владислава Кочаткова, который младше ее на восемь лет. Однако в 2021 году пара заявила о разводе.

После этого у знаменитости было еще несколько романов, но имена своих экс-любимых она не называет.

В интервью Демину она призналась, что сейчас ее сердце занято и она снова влюбилась. Однако имени своего мужчины не назвала.

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Ранее мы сообщали, что бывший муж Саломеи Витвицкой позвонил ей в прямом эфире и она не сдержала эмоций.

Также ведущая рассказывала, что попадала в ДТП в Киеве. Тогда автомобиль влетел под самосвал.

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росіяниСоломия Витвицкая