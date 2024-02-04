"Дуже неприємна зміна". Адвокат пояснила, який "сюрприз" є у новому законі про мобілізацію

Які зміни щодо мобілізації за кордоном передбачені в новому законі

"Новий законопроект про мобілізацію номер 10449, який нещодавно зареєстрували у Верховній Раді, передбачає дуже неприємну зміну для тих чоловіків, які перебувають за кордоном. При цьому у проекті не вказано, коли саме ці чоловіки мали виїхати за кордон. Це може стосуватися не тільки тих, хто виїхав після повномасштабного вторгнення, а й раніше", - каже адвокат Кристина Очкур.

У документі вказано, що будь-які консульські дії за кордоном для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років тепер будуть можливі тільки за наявності військово-облікового документа.

"Це стосується й оформлення закордонних паспортів, якщо у вас закінчився строк паспорта і ви перебуваєте поза межам України", - наголошує юрист.

Нагадуємо, що це вже другий законопроект про мобілізацію, який внесли у ВР цієї зими.

"Скоріш за все, цей текст буде погоджено. Поки за нього ще не проголосували, але зрозуміло, що справа рухатиметься у цьому напрямку досить швидко", - говорить Очкур.

Додамо, що згідно із чинним законодавством, якщо громадяни України виїхали за кордон на понад 3 місяці, то потрібно протягом 7 днів з моменту прибуття на нове місце тимчасового перебування стати на облік. Це стосується призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

У разі порушення громадянина карають штрафом від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення протягом року накладають штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Новий законопроект про мобілізацію (фото: РБК-Україна)