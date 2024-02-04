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"Дуже неприємна зміна". Адвокат пояснила, який "сюрприз" є у новому законі про мобілізацію

Неділя 04 лютого 2024 08:02
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"Дуже неприємна зміна". Адвокат пояснила, який "сюрприз" є у новому законі про мобілізацію Що треба знати про мобілізацію за кордоном (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Нещодавно Уряд зареєстрував у парламенті новий законопроект про мобілізацію. Він передбачає зміни, які будуть зобов'язувати придатних для служби в армії чоловіків, які перебувають за кордоном, ставати на військовий облік.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського бюро "Пані в законі" у You Tube.

Які зміни щодо мобілізації за кордоном передбачені в новому законі

"Новий законопроект про мобілізацію номер 10449, який нещодавно зареєстрували у Верховній Раді, передбачає дуже неприємну зміну для тих чоловіків, які перебувають за кордоном. При цьому у проекті не вказано, коли саме ці чоловіки мали виїхати за кордон. Це може стосуватися не тільки тих, хто виїхав після повномасштабного вторгнення, а й раніше", - каже адвокат Кристина Очкур.

У документі вказано, що будь-які консульські дії за кордоном для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років тепер будуть можливі тільки за наявності військово-облікового документа.

"Це стосується й оформлення закордонних паспортів, якщо у вас закінчився строк паспорта і ви перебуваєте поза межам України", - наголошує юрист.

Нагадуємо, що це вже другий законопроект про мобілізацію, який внесли у ВР цієї зими.

"Скоріш за все, цей текст буде погоджено. Поки за нього ще не проголосували, але зрозуміло, що справа рухатиметься у цьому напрямку досить швидко", - говорить Очкур.

Додамо, що згідно із чинним законодавством, якщо громадяни України виїхали за кордон на понад 3 місяці, то потрібно протягом 7 днів з моменту прибуття на нове місце тимчасового перебування стати на облік. Це стосується призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

У разі порушення громадянина карають штрафом від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення протягом року накладають штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

&quot;Дуже неприємна зміна&quot;. Адвокат пояснила, який &quot;сюрприз&quot; є у новому законі про мобілізаціюНовий законопроект про мобілізацію (фото: РБК-Україна)

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