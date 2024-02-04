"Очень неприятное изменение". Адвокат объяснила, какой "сюрприз" скрыт в новом законе о мобилизации

Недавно Правительство зарегистрировало в парламенте новый законопроект о мобилизации. Он предусматривает изменения, которые будут обязывать пригодных для службы в армии мужчин, находящихся за границей, становиться на военный учет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро Пані в законі" в You Tube.

Какие изменения по поводу мобилизации за рубежом предусмотрены в новом законе

"Новый законопроект о мобилизации номер 10449, который недавно зарегистрировали в Верховной Раде, предусматривает очень неприятное изменение для тех мужчин, которые находятся за границей. При этом в проекте не указано, когда именно эти мужчины должны были выехать за границу. Это может касаться не только тех, кто выехал после полномасштабного вторжения, но и раньше", - говорит адвокат Кристина Очкур.

В документе указано, что любые консульские действия за границей для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет теперь будут возможны только при наличии военно-учетного документа.

"Это касается и оформления загранпаспортов, если у вас истек срок паспорта и вы находитесь за пределами Украины", - отмечает юрист.

Напоминаем, что это уже второй законопроект о мобилизации, который был внесен в ВР этой зимой.

"Скорее всего, этот текст будет согласован. Пока за него еще не проголосовали, но понятно, что дело будет двигаться в этом направлении достаточно быстро", - говорит Очкур.

Добавим, что согласно действующему законодательству, если граждане Украины выехали за границу на более чем 3 месяца, то нужно в течение 7 дней с момента прибытия на новое место временного пребывания стать на учет. Это касается призывников, военнообязанных и резервистов.

В случае нарушения гражданина наказывают штрафом от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. За повторное нарушение в течение года налагается штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Новый законопроект о мобилизации (фото: РБК-Украина)