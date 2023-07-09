Дуже круте взуття на літо 2023, яке має бути у вашому гардеробі (фото)

Влітку 2023 серед модних трендів - незвичне відкрите взуття, яке з'явилося відносно недавно, але швидко полюбилося багатьом модницям.
Своїм натхненням поділилася стилістка Ната Москаленко в Instagram.
"З легкої руки сестер Олсен з The Row, вони стали культовими та вже кілька років не здають трендових позицій!" - розповідає стилістка.
Моделі взуття можуть більш закритими, а можуть зверху бути у вигляді двох смужок, як у традиційних в'єтнамках.
Головна умова - невеличкі тонкі підбори, які додадуть вашому образу стильності і завершеності.
Чудово пасуватимуть під міді та максіспідниці, а також під вкорочені брюки.
У такому взутті ваші ніжки дихатимуть, тож обирайте вироби з натуральних матеріалів.
Смужки мають бути зручними, щоб в'єтнамки не натирали між пальцями.
Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko
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