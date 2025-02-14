З Днем святого Валентина: дуже красиві привітання у віршах, картинках і СМС

Привітання із Днем Валентина у прозі

Моя кохана, я дякую тобі за твою любов, підтримку і світло, яке ти даруєш. Вітаю тебе з Днем святого Валентина і обіцяю любити завжди, попри всі складнощі, які нас може спіткати доля!

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Кожен день з тобою - це свято, але сьогодні я хочу сказати: ти - найкраще, що зі мною траплялося! З Днем святого Валентина, моя єдина!



Як гарно привітати з Днем закоханих? (зображення: жіночий журнал "Ліза")

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У цей особливий день хочу ще раз сказати, як сильно я тебе люблю. Ти - моя доля, і я щасливий, що ми разом. З Днем святого Валентина, моя єдина!

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Ти - моє сонце, моя підтримка, моя найбільша цінність. З Днем святого Валентина, кохана! Дякую, що ти є в моєму житті.



Листівка до Дня закоханих (зображення: жіночий журнал "Ліза")

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З Днем святого Валентина, моя зірка! Ти освітлюєш моє життя і робиш його яскравим і неймовірним. Ти - моя любов, моя радість, моя пристрасть.

Привітання із Днем Валентина у віршах

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Ти музика мого життя,

Чарівний спів без слів, без порівняння

Мелодія, якій немає вороття,

Бо душі наші з’єднані коханням!

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Ти - мій всесвіт, моє щастя,

Моя пристрасть та любов.

В День святого Валентина,

Я зізнаюсь тобі знов.



Листівка до Дня закоханих (зображення: жіночий журнал "Ліза")

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Кохання - це вічність, кохання - це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

І з Днем Валентина вітаю тебе.

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Зі святом, мій любий, з любов’ю у серці,

Бажаю нам щастя на довгі роки!

У вир почуттів відкрилися дверці,

Нехай в’ються поруч наші шляхи.



Як гарно привітати з Днем закоханих? (зображення: ForKids)

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Люблю тебе

І твої очі,

Волосся твоє золоте,

Лиш ти снишся мені щоночі,

Тепліші ці для мене сни

За полудневу літню спеку,

Вуста твої неначе рай

Коли цілуєш мене, знай,

Як добре, що ти в мене є,

Люблю, люблю тебе і все!

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Ти мій скарб, моє кохання!

Хай здійсняться всі бажання!

Зі святом вітаю тебе,

Дарую закохане серце своє!



Вітання до Дня святого Валентина (зображення: жіночий журнал "Ліза")

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В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок -

Палкий поцілунок!

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З Днем Валентина тебе я вітаю,

І у листівці тобі нагадаю:

Я завжди поруч, знай це, будь ласка,

Ти - моя радість, ти - моя казка.



Як гарно привітати з Днем закоханих? (зображення: ForKids)

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З чудовим днем любові

Щирі сердечні вітання,

Хай буде у житті доволі

І ласки й ніжності й кохання!

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Ми поруч, але ж могли б

Один одного зовсім не зустріти...

Єдиний мій, спасибі

За те, що ти є на світі!



Листівки до Дня святого Валентина (зображення: ForKids)

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Зі святом кохання вітаю тебе,

Бажаю любові, тепла і надії.

Нехай почуття тебе в вирій несе,

Здійсняться всі твої бажані мрії.



Листівки до Дня святого Валентина (зображення: ForKids)