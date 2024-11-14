"Дуже боляче". Українська зірка серіалів пережила викидень: що відомо

У 2018 році артистка була вагітна вдруге, але, на жаль, розвиток плода зупинився на 15-му тижні. Як з'ясувалося, дитина не мала однієї хромосоми.

Актриса розповіла, як їй вдалося впоратися із цією втратою.

"По-перше, мені пощастило, що у мене був син, це не перша вагітність. Бо якби перша, то я взагалі злякалася б", - чесно зізналася Саліванчук.

Також впоратися з горем їй допомогла робота у театрі.

Актриса з синами (скриншот)

"Мені це не снилося, бо у нас у театрі була така вистава "Звідки беруться діти". На той момент я грала персонажа - Оксану", - розповіла артистка.

Вона зазначила, що лікарі чекали, поки плід, що завмер, сам вийде, але цього не трапилося. І через два місяці Саліванчук стимулювали пологи.

"Були повноцінні пологи. Я бачила цю мертву дитинку. Це було дуже боляче", - зі сльозами на очах згадала актриса.

У день, коли вона народила мертву дитину, артистка працювала.

"Я грала у виставі і говорила: "Зробіть мені аборт, я не хочу цієї дитини". Сльози цього дня були справжніми, а мої колеги були шоковані", - поділилася Анна Саліванчук.

Скриншот з відео

Вона зазначила, що всі актори знали, що вона була вагітна і нещодавно втратила дитину.

Також Саліванчук підкреслила, що коли була вагітна втретє, вона до 15-го тижня (4-й місяць) нікому не розповідала про свій стан, адже саме на цьому терміні стався викидень.

Крім того, актриса поділилася, що така ситуація у неї була вже не вперше.

"Мій старший син Гліб, він із двійні. У мене була дівчинка і хлопчик. Дівчинка завмерла теж на 15-му тижні і була зі мною, поки я не народила Гліба. Це було дуже важко, тому що я мріяла про дітей, про двійню, у моєї матері були двійнята, двоє померло, перші діти у мами", - розповіла Саліванчук.

У той же час актриса не шкодує, що друга вагітність закінчилася викиднем, оскільки вона дізналася, що у дитини не було однієї хромосоми.

"Я вдячна, що так все закінчилося. Якби я дізналася на якомусь скринінгу, я зробила б аборт", - підкреслила актриса.

На відео цей момент можна переглянути з 1:37:30.

Що відомо про Анну Саліванчук

Актриса у 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У тому ж році почала грати в театрі, а з 2007-го - у кіно.

На її рахунку - понад 30 ролей у фільмах та серіалах.

Близько 8 років Анна була одружена з народним депутатом та колишнім продюсером "Кварталу 95" Олександром Божковим. У цьому шлюбі у неї народилися двоє синів: Гліб та Микита.

У березні 2024 року артистка заявила, що розлучається з чоловіком. Як виявилося, це трапилося ще у травні 2023 року, але Саліванчук довго приховувала, що вони вже не разом.

Чутки про те, що у шлюбі актриси та депутата не все так добре, ходили вже давно, проте вона заперечувала це.

Анна Саліванчук із дітьми (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)